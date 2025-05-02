Одесса, Украина, 2 мая, 2025, 19:33 — ИА Регнум. В Одессе 2 мая мужчина бросился с ножом на полицейских, которые патрулировали территорию у Дома профсоюзов, куда сегодня люди несут цветы и свечи, чтобы почтить память погибших при событиях 2014 года. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные паблики.

Global Look Press

Как уточняется, полиция прострелила нападавшему обе ноги. На опубликованном в Сети снимке видно, как он лежит с завязанными за спиной руками на асфальте.

Возможные причины такого поведения мужчины не приводятся. Официально инцидент пока не комментировался.

В течение всего сегодняшнего дня одесситы продолжают нести цветы в память о жертвах пожара в Доме профсоюзов, который произошел 2 мая 2014 года. Тогда неонацисты подожгли здание, где укрывались противники госпереворота на Украине. По официальным данным, при пожаре погибли 42 человека, еще шестеро — во время уличных беспорядков.

Как передавало ИА Регнум, памятная акция «Одесса. Помним» также прошла сегодня в Москве у закрытого посольства Украины. Там собралось свыше 1,5 тыс. представителей «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты».

2 мая подробности трагедии на Куликовом поле вспомнил участник тех событий Владислав Долгошей. По его словам, украинская власть согласовала поджог Дома профсоюзов неонацистами для устрашения сторонников антимайдана в Одессе.