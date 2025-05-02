У Дома профсоюзов в Одессе мужчина с ножом напал на полицию
Одесса, Украина, 2 мая, 2025, 19:33 — ИА Регнум. В Одессе 2 мая мужчина бросился с ножом на полицейских, которые патрулировали территорию у Дома профсоюзов, куда сегодня люди несут цветы и свечи, чтобы почтить память погибших при событиях 2014 года. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные паблики.
Как уточняется, полиция прострелила нападавшему обе ноги. На опубликованном в Сети снимке видно, как он лежит с завязанными за спиной руками на асфальте.
Возможные причины такого поведения мужчины не приводятся. Официально инцидент пока не комментировался.
В течение всего сегодняшнего дня одесситы продолжают нести цветы в память о жертвах пожара в Доме профсоюзов, который произошел 2 мая 2014 года. Тогда неонацисты подожгли здание, где укрывались противники госпереворота на Украине. По официальным данным, при пожаре погибли 42 человека, еще шестеро — во время уличных беспорядков.
Как передавало ИА Регнум, памятная акция «Одесса. Помним» также прошла сегодня в Москве у закрытого посольства Украины. Там собралось свыше 1,5 тыс. представителей «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты».
2 мая подробности трагедии на Куликовом поле вспомнил участник тех событий Владислав Долгошей. По его словам, украинская власть согласовала поджог Дома профсоюзов неонацистами для устрашения сторонников антимайдана в Одессе.