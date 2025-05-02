Вашингтон, 2 мая, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предложил сократить бюджет агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) на $491 млн. Это следует из проекта федерального бюджета, опубликованного 2 мая.

Global Look Press

«Бюджет упраздняет программы, направленные на так называемую дезинформацию и пропаганду, а также офисы по внешнему взаимодействию, такие как международные отношения. Эти программы и офисы использовались как центр промышленного комплекса цензуры, чтобы нарушать Первую поправку [к конституции США], преследовать американцев за высказывания и президента», — говорится в документе.

Отмечается, что CISA была больше сосредоточена на цензуре, чем на защите критически важных систем страны, и подвергала их риску из-за плохого управления, неэффективности и излишней саморекламы.

Как передавало ИА Регнум, Трамп также выступил с инициативой урезать бюджетные расходы на Международную космическую станцию, а также приступить к подготовке ее вывода из эксплуатации к 2030 году. В документе отмечается, что финансирование уменьшат на $508 млн, при этом NASA перенаправит свои силы на развитие коммерческих орбитальных платформ.

Кроме того, Белый дом намерен потратить свыше $8 млрд на освоение Луны и Марса, а на реализацию лунной миссии NASA предусматривается свыше $7 млрд. Еще около $1 млрд предусмотрено для воплощения долгосрочных программ, в частности по опережению КНР в высадке человека на Марсе.