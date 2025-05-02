Рига, 2 мая, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Бывший футболист московского клуба «Динамо», экс-нападающий сборной Латвии Андрей Прохоренков умер на 49-м году жизни. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Латвийской федерации футбола.

ТАСС/ «Коммерсант»/ Дмитрий Азаров

«У Прохоренкова была насыщенная клубная карьера, он выступал за различные клубы страны и за рубежом, в том числе в Польше, Испании, Израиле и Греции. Свою карьеру он завершил в родном городе Огре», — говорится в некрологе.

У спортсмена в конце 2024 года диагностировали злокачественную опухоль. Деньги на лечение ему собирали среди футбольного сообщества Латвии, отметила пресс-служба.

Прохоренков родился 5 февраля 1977 года. Спортивную карьеру он начал в рижском клубе «Интерсконто» в 1994 году. После этого он выступал за различные клубы в Латвии, Польше и Израиле. В московском «Динамо» он играл в 2004 и 2005 годах.

За свою карьеру Прохоренков становился чемпионом Латвии и Израиля. В составе латвийской сборной он участвовал в чемпионате Европы по футболу 2004 года. В клубе родного города «Огре» футболист выступал в 2014–2016 годах.