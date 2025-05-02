Вашингтон, 2 мая, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой урезать из бюджета страны расходы на Международную космическую станцию (МКС), а также приступить к подготовке ее вывода из эксплуатации к 2030 году. Об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год, опубликованного Белым домом.

Global Look Press

«Бюджет предусматривает сокращение численности экипажа и объёма исследований на борту МКС в рамках подготовки к её выводу из эксплуатации к 2030 году и последующей замене на коммерческие орбитальные станции», — следует из документа.

В нем также отмечено, что финансирование МКС планируется уменьшить на 508 млн долларов. При этом Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенаправит свои силы на развитие коммерческих орбитальных платформ. Подразумевается, что ими заменят станцию после истечения срока ее службы.

Кроме того, в документе сказано, что Трамп намерен направить свыше 8 млрд долларов на цели лунной и марсианской программ, заключающиеся в ускорении освоения спутника Земли и соседней планеты. В то же время на реализацию лунной миссии NASA предусматривается свыше 7 млрд долларов.

Еще около 1 млрд долларов предусмотрено для воплощения долгосрочных программ, в том числе по опережению Китая в высадке человека на Марсе.

Также президент США предлагает свернуть программу по возврату проб с Марса по причине чрезмерных финансовых затрат.

Как передавало ИА Регнум, в середине апреля агентство Bloomberg сообщало, что американский лидер выступил с инициативой вдвое сократить финансирование NASA в следующем году. Тогда же анонсировалось сокращение финансирования проекта по доставке марсианского грунта.