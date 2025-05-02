Вашингтон, 2 мая, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Команда президента США Дональда Трампа представила ему несколько вариантов новых санкций против России на случай затягивания переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 2 мая сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Global Look Press

«Люди, говорившие на условиях анонимности в частных обсуждениях, подчеркнули, что Трамп пока не принял никакого решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются», — говорится в статье.

Собеседники издания при этом отказались сообщить, какие именно варианты давления на Россию были предложены. Они также отметили, что Трамп будет единолично принимать решение.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Трамп не исключает возможности введения новых санкций против РФ. Дипломат также напомнила: США не отменяют ранее наложенных рестрикций.

Также 1 мая Bloomberg сообщило, что американский конгрессмен Линдси Грэм (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) предлагает вводить пошлины в размере 500% на импорт из стран, которые покупают энергоресурсы у России. Якобы он среди 100 членов сената нашел 72 сторонников этой идеи.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 апреля сообщил, что коллективный Запад против России ввел в общей сложности 30 тыс. санкций. Ограничения должны были сдержать развитие страны, но в итоге они стали толчком для роста российской экономики.