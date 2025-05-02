Москва, 2 мая, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Сборник песен «Музыка Победы» стал доступен для прослушивания на всех музыкальных платформах 2 мая. Об этом сообщил Telegram-канал «80 лет Великой Победе».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Отмечается, что такие легендарные композиции, как «Темная ночь», «Синий платочек», «Смуглянка» и многие другие, можно услышать в современном исполнении популярных артистов. В их числе: Пелагея, группа Uma2rman, Виктория Дайнеко, Николай Расторгуев и SHAMAN (Ярослав Дронов).

«Эти песни наполнены любовью к Родине и объединяют поколения, сохраняя историческую память», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля российский певец Олег Газманов выпустил песню «Последний Ветеран», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральной фигурой произведения стал ветеран, которому уже больше 100 лет, и он пришел к Вечному огню, чтобы вспомнить тех, кто отдал жизнь за Победу.

30 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что только осознавая цену, которую советский народ заплатил за Победу во Второй мировой войне, можно правильно определить будущее России и расставить приоритеты. Он также рассказал, что участники Великой Отечественной войны, защитники Родины совершили подвиг и продолжают совершать его до сих пор.