Брюссель, 2 мая, 2025, 18:29 — ИА Регнум. В Еврокомиссии (ЕК) надеются, что заключение между Киевом и Вашингтоном сделки по добыче ископаемых не повлияет на меморандум по критически важным минералам между Украиной и Евросоюзом (ЕС), который был подписан еще в 2021 году. Об этом 1 мая заявила официальный представитель ЕК Леа Зубер.

Global Look Press

«Согласно нашей предварительной оценке, сделка США и Украины не является эксклюзивной, она не будет иметь последствий для нашего меморандума о взаимопонимании от 2021 года», — приводит ее слова «РИА Новости».

Зубер добавила, что ЕС открыт для сотрудничества с Украиной в этой сфере и будет рад продолжать взаимодействие по ресурсам.

Украина и ЕС в 2021 году договорились о стратегическом партнерстве в сфере критически важного сырья и аккумуляторов. По мнению представителей европейского объединения, у Украины «огромный потенциал» в этой области, что пошло бы на пользу для Европы в вопросе декарбонизации.

Как передавало ИА Регнум, сделка по недрам между Киевом и Вашингтоном была подписана 30 апреля. В американском минфине отметили, что в рамках договора стороны создадут общий инвестфонд, в который Украина будет отчислять 50% доходов от всех лицензий и ренты на добычу минералов.

2 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что законопроект о ратификации договора с США уже внесен правительством в Верховную раду.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что для Киева пользы от сделки с Вашингтоном по недрам не будет. По его словам, США смогут заработать на разработке недр, однако никаких гарантий Украине они не дадут.

Депутат Рады Ярослав Железняк обратил внимание, что новый договор по ресурсам еще хуже того, который мог быть заключен в конце февраля. Однако подписание было сорвано поведением главы киевского режима Владимира Зеленского, устроившего перепалку на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.