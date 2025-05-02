Вашингтон, 2 мая, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в проекте федерального бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в подразделения ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО. Документ был опубликован 2 мая Белым домом.

Global Look Press

«Бюджет приостанавливает большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Проект будет направлен в конгресс США для рассмотрения. Члены палаты представителей и сената на основании документа примут проект закона об ассигнованиях и направят на подписание президенту.

Как передавало ИА Регнум, Трамп намерен увеличить военные расходы в бюджете на 2026 год на 13% в сравнении с 2025 годом. Он хочет потратить на национальную безопасность $1,01 трлн, что будет рекордной суммой, выделенной на оборонный сектор.

В январе Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Он указал на то, что США каждый год платят взносы в организацию в размере $500 млн, а Китай, население которого больше в четыре раза, — только $39 млн. Президент назвал такую ситуацию нечестной и назвал это причиной выхода из объединения.