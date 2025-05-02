Вашингтон, 2 мая, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса увеличение оборонного бюджета на 13% — до $1,01 трлн в 2026 году. Это следует из проекта федерального бюджета, опубликованного 2 мая.

CNP AdMedia/Global Look Press

«Бюджет предлагает беспрецедентное увеличение расходов на оборону и охрану границ. Расходы на оборону президент предлагает увеличить на 13% до $1,01 трлн в 2026 финансовом году… Это позволит министерствам обороны и внутренней безопасности навести порядок в хаосе, доставшемся президенту Трампу в наследство от предыдущей администрации», — говорится в документе.

Также отмечается, что благодаря рекордному количеству инвестиций в национальную безопасность в размере $175 млрд, США смогут укрепить пограничную и другие оборонительные системы, чтобы защититься от иностранного вторжения.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день агентство Bloomberg сообщило о планах главы Белого дома на оборонный бюджет 2026 года. По словам источника издания, деньги пойдут на финансирование проекта противоракетной обороны Golden Dome, судостроение и ядерную модернизацию, а также безопасность границ среди его главных приоритетов. Помимо прочего отмечалось, что Трамп собирается повысить военным зарплату на 3,8%, а Пентагону выделить $961 млрд.

В марте телеканал CNN опубликовал статью, в которой говорилось, что Вашингтон в срочном порядке разрабатывает систему Golden Dome. Она предназначена для защиты от ударов ракет большой дальности.

Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет в марте заявил, что самой большой угрозой для страны является Китай, а вопрос сдерживания Пекина от захвата Китайского Тайбэя (Тайваня) — американским приоритетом. 1 мая он также поручил модернизировать и переоснастить армию, а также к 2027 году пополнить запасы дальнобойными ракетами. В опубликованном документе минобороны США также уточнялось, что военные США должны уделять первоочередное внимание сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.