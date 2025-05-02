Махачкала, 2 мая, 2025, 17:50 — ИА Регнум. В самом длинном автомобильном тоннеле России сгорела машина. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

Кадр из видео

«Ориентировочно в 10:30, в Гимринском автодорожном тоннеле произошло самовозгорание автомобиля «УАЗ». Движение автотранспорта временно закрыто», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что жертв в результате пожара не было, причины инцидента также не уточняются. Спустя пару часов движение по тоннелю было возобновлено.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962718" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар в Гимринском тоннеле.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что в Подмосковье сгорел военный грузовик на трассе М-4 «Дон». Отмечалось, что в момент возгорания рядом с грузовиком находились еще два транспортных средства.

22 апреля два грузовика и легковой автомобиль столкнулись, а затем загорелись на трассе М-11 «Нева» в Тверской области. Отмечается, что машины двигались в попутном направлении, два человека пострадали.