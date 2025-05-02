Машина сгорела в самом длинном автомобильном тоннеле России
Махачкала, 2 мая, 2025, 17:50 — ИА Регнум. В самом длинном автомобильном тоннеле России сгорела машина. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».
«Ориентировочно в 10:30, в Гимринском автодорожном тоннеле произошло самовозгорание автомобиля «УАЗ». Движение автотранспорта временно закрыто», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Отмечается, что жертв в результате пожара не было, причины инцидента также не уточняются. Спустя пару часов движение по тоннелю было возобновлено.
Как передавало ИА Регнум, 30 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что в Подмосковье сгорел военный грузовик на трассе М-4 «Дон». Отмечалось, что в момент возгорания рядом с грузовиком находились еще два транспортных средства.
22 апреля два грузовика и легковой автомобиль столкнулись, а затем загорелись на трассе М-11 «Нева» в Тверской области. Отмечается, что машины двигались в попутном направлении, два человека пострадали.