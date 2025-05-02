Москва, 2 мая, 2025, 17:49 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали про осетровую ферму в подвале, марафон с клещами и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Центральный федеральный округ

Слишком красиво и слишком громко. В Москве жители Мякининской поймы пожаловались на очень мощный салют. «Агентство Москва» пишет, что именно здесь живет Филипп Киркоров, которому как раз исполнилось 58 лет. Местные жители полагают, что именно по этому поводу запускали мешавшую им пиротехнику.

Интересное открытие в области зоологии и бизнеса сделали жильцы обычного многоквартирного дома в Ярославле. Вначале в квартирах появился какой-то сырой запах, и никто не мог понять, откуда он. Спустились в подвал, а там… бассейны с осетрами. Целая осетровая ферма, по словам канала «Ярославль онлайн». Подозревают, что она находится здесь незаконно.

Тем временем Калуга превращается в контактный зоопарк. То в одном, то в другом районе заметят бесхозных лошадей, корову, домашнего кабана. Каждой весной город превращается в подлинное пастбище, передает мнение жителей «Калужский мечтатель». И когда закончится эта пастораль — неясно.

По стране катится акция с демонтажем заборов, декораций и клумб, сделанных из старых автомобильных покрышек. Зачастую с шинами приходится серьезно повозиться: некоторые буквально вросли в землю. «Ярослав Мудрый» напоминает: с 1 сентября все эти вредные диковины станут официально запрещенными.

В Орловской области нашли сбитый самолет. Сбили его в годы Великой Отечественной войны. Лежал он уже на глубине трёх метров! Правда, как пишет «Орловский взор», от самолета осталось немного: фрагменты двигателя, приборов и шасси. Самолет советский, скорее всего, истребитель.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге думают, как справиться с «пьяными каретами», которые курсируют по Невскому проспекту. В них ездят шумные компании, а конями управляют нетрезвые кучера: не романтика, а беспредел. «Вся суть Петербурга» уточняет, что при этом штраф кучерам не превышает тысячу рублей, а официально в городе зарегистрирован всего один извозчик.

Школьники чуть не сожгли поморскую деревню. «Дед Помор» сообщает: дети замерзли на прогулке, решили погреться у костра на окраине деревни. Огонь перекинулся на сухую траву, пламя пошло в сторону домов. Прибыли пожарные, всполошились жители. Пожар охватил гектар, на его тушение потребовалось полчаса.

«Еще немного, и в Усинск можно будет на экотур прилетать», — смеются «Усы Печорина». Причем любоваться дикой природой, даже не выходя из самолета. Делать фото медведя или лося из иллюминатора. Потому что звери уже выходят прямо к взлетно-посадочной полосе и мешают работе аэропорта.

Приволжский федеральный округ

Житель Уфы вызвал скорую и жаловался на сильный дискомфорт в области прямой кишки. Медики сделали рентген и увидели, что в мужчине застрял туалетный ершик. При этом гражданин сильно недоумевал, как предмет там оказался. Артефакт вытащили, пострадавшего отпустили домой. «Необычный медицинский случай», — удивляется «Башкирский домовой».

Снова и опять. В Саратовской области украли указатель села Лох. «Саратов сегодня» передает, что табличка провисела 56 дней. Немного. В прошлом году такая же табличка провисела рекордное время — 140 дней. Чем еще привинчивать табличку, в селе уже и не знают: ничего не помогает.

«Пино Нуар» под пельмени», — рекомендует «Голос торамы». Конечно, мордовское пино нуар. Дело в том, что в республике решили выпускать вино благородных сортов винограда. Если получится, вполне может появиться новый бренд — мордовское вино.

Южный федеральный округ

В Волгограде случайно нашли мумию жителя, которая пролежала в квартире более восьми лет. Обнаружили ее из-за прорыва водопровода. «Волгоград» передает, что смерть 50-летнего мужчины никто не заметил, даже коммунальные службы, а долг за квартиру превысил 700 тысяч рублей.

В Краснодаре у подростков новое развлечение: они сотнями лазают по заброшенному аквапарку, который начали строить несколько лет назад, но внезапно перестали. Жители возмущаются. «Кубанская телега» комментирует: «Нам с вами не угодить. То нам не нравится, что дети и подростки только и делают, что сидят в телефонах, в то время как мы в их годы рисковали целостностью своих костей на трубах и на плитах. То не нравится, что они нашли себе место для исследований. Потому что опасно».

Северо-Кавказский федеральный округ

Недюжинную, но странную бизнес-смекалку проявила 15-летняя школьница из Ростова-на-Дону: она поехала в Пятигорск, чтобы продать свою девственность. Цену назначила в 500 тысяч рублей, но не доехала. Покупатель узнал, сколько лет девочке, и от сделки отказался, пишет «Обычный Ставрополь». Школьница прямо по дороге нашла нового покупателя, хотя и за 170 тысяч. Тоже не доехала: полиция ее нашла по заявлению родителей, которые думали, что ее похитили.

Уральский федеральный округ

«Ни одного перелома», — удивляется «Наш город» состоянию тюменца, который выпал с балкона восьмого этажа, встал и отряхнулся. Мужчина был в странном состоянии. Его родственники уверяют, что он выпил в компании и после этого стал жертвой галлюцинаций. В окно он прыгнул, потому что не мог открыть дверь. Какой-то очень уж крепкий алкоголь на Урале…

Сибирский федеральный округ

Нетрезвый шестидесятилетний новосибирец проголодался и прямо в магазине съел жареную курицу, затем пошел к выходу мимо касс. Охранники его остановили. Пришлось заплатить 500 рублей. «Ты не ты, когда голоден…» — смеется НГС.

Со скоростью в 62 клеща! Такой результат показал красноярец, который пробежал рядом с городом по природе. Маршрут составил 17 километров. Улов клещей, успевших запрыгнуть на бегуна, тоже впечатлил. «Проспект Мира» уточняет, что ни один клещ не успел укусить спортсмена.

Дальневосточный федеральный округ

Интересную кражу раскрыли в Якутии. Мужчина услышал в кафе, что недалеко от села стоит оставленная спецтехника с нефтяного месторождения. Мужчина нанял автокран, тягач с прицепом и сказал, что вывозит свое имущество. Планировал оставить гусеничный трактор себе, пишет «Якутск вечерний», однако афера была раскрыта.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 9 мая.