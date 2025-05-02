Москва, 2 мая, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Бывший президент США Франклин Рузвельт лично указывал на решающий вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Об этом 2 мая напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявления американского лидера Дональда Трампа о наибольшем вкладе США.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», — процитировала дипломат в Telegram-канале радиообращение Рузвельта к согражданам от 28 апреля 1942 года.

Захарова также привела цитату из письма Рузвельта Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года с поздравлением с победой Красной Армии в Сталинградской битве. Американский президент подчеркнул, что это эпическое противостояние навсегда прославит имя советского лидера.

Кроме того, 22 февраля 1943 года Рузвельт в письме Сталину выразил восхищение победами советских воинов. Он подчеркнул, что таких результатов можно добиться только при отличной подготовке и решимости разгромить врага.

«Красная Армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов», — предрек исход войны тогдашний американский президент.

Как передавало ИА Регнум, Трамп накануне объявил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне. По его словам, американская армия сделала для победы «несравнимо больше», чем какая-либо страна. При этом Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года, когда Красная Армия разбила войска Японии, которая была союзником нацистской Германии.

В январе Трамп заявил, что Россия помогла США победить во Второй мировой войне. Но он не упомянул, что Запад открыл второй фронт только в 1944 году, а до этого Советский Союз один вел сражения с нацистами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, напомнил, что СССР нес основную тяжесть борьбы с фашизмом и советский народ заплатил за победу самую большую цену. Россия помнит помощь США, при этом американцы всегда зарабатывали деньги на военных конфликтах и занимаются тем же сейчас на Украине.