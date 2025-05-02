Амстердам, 2 мая, 2025, 17:45 — ИА Регнум. После введения американских пошлин грузовые перевозки со всего мира в Соединенные Штаты Америки сталкиваются со сбоями, уже было отменено рекордное число маршрутов. Об этом 2 мая рассказала пресс-секретарь нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Ренате Вейменга.

IMAGO/Jochen Tack/Global Look Press

«Сейчас мы видим 80 контейнеровозов по всему миру, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты. Это составляет 20% от общего числа грузовых судов. Для сравнения: в разгар кризиса COVID-19 это число составляло 50», — пояснила она в беседе с «РИА Новости», цитируя политического советника Evofenedex Каспара Рураде.

Она уточнила, что новые пошлины США уже оказали значительное влияние на мировые перевозки и торговлю. И компания не исключает дальнейшие сбои в ближайшее время.

При этом в ассоциации подчеркнули, что все последствия пошлин США пока еще трудно оценить.

«Рекордное число отмененных и измененных маршрутов грузоперевозок вызывает тревогу», — отметили в Evofenedex.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнется со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, а Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет. Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер позже заявили и в Евросоюзе.

6 апреля директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что более 50 стран обратились к администрации президента США Трампа с просьбой смягчить или отменить импортные пошлины на товары.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 апреля заявил, что экономический блок правительства России внимательно следит за последствиями пошлин Трампа, делая всё для минимизации их эффекта для страны.