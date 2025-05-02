Курск, 2 мая, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили 2 мая три украинских беспилотника над двумя регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«С 14:40 до 15:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Курской области и один — над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы ПВО в ночь на 2 мая обезвредили над территорией России 121 украинский дрон самолетного типа. Больше всего БПЛА было сбито над Крымом — 89 штук. Над акваторией Черного моря средства ПВО уничтожили 23 БПЛА.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что это была самая массированная атака дронов ВСУ. Он отметил, что киевский режим стремился испортить праздники жителям и гостям Севастополя.