Киев, 2 мая, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Украинские власти, по сути, продали страну, пойдя на заключение сделки с США по разработке ресурсов на своей территории. Такое мнение высказал бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.

Global Look Press

«Подписали, сдали Украину — ее ресурсы, недра и все, что можно было», — заявил он в интервью журналисту Александру Шелесту (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Телиженко констатировал, что украинские власти до сих пор не озвучили детали сделки населению страны, хотя их ликование по этому поводу невозможно не заметить. По словам дипломата, оно связано с надеждой на возможность еще какое-то время удерживать власть в стране.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля американский минфин сообщил о подписании между Украиной и США договора о совместной добыче ископаемых. Соглашение подразумевает создание общего инвестфонда, куда Киев будет отчислять 50% доходов от всех лицензий и ренты на добычу ресурсов. При этом США свою часть взноса в фонд может осуществлять путем передачи украинской стороне новых вооружений.

Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер отмечал, что США заинтересованы в сделке по недрам, поскольку рассчитывают вернуть в американский бюджет средства, ранее выделенные на военную помощь Киеву.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк подчеркнул, что этот договор Украины и США по недрам хуже, чем тот, который планировалось подписать в Белом доме 28 февраля. Подписание было сорвано из-за скандала с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. Как пояснил Железняк, Зеленский обещал включить в соглашение американские гарантии безопасности для Украины, однако в подписанном документе они не обговариваются.

2 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство страны уже внесло в Верховную раду законопроект о ратификации договора по минералам.