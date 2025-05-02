Москва, 2 мая, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» Вооруженных сил России уничтожили ретрансляторы разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков на краснолиманском направлении. Видеозапись ударов российских военных 2 мая опубликовало Министерство обороны РФ.

Кадр из видео

На этих кадрах видно, как российские операторы беспилотников уничтожают ретрансляторы противника, установленные и замаскированные среди растительности.

«Операторы FPV-дронов 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили ретрансляторы разведывательных и ударных БПЛА, а также антенны связи боевиков на краснолиманском направлении», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что также в результате ударов российских дроноводов противник лишился антенных блоков наземных технических средств разведки. Цели были выявлены в ходе воздушной разведки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 2 мая, силы Черноморского флота дежурными огневыми средствами в Черном море ликвидировали в общей сложности 10 безэкипажных катеров и один быстроходный американский катер Willard украинских боевиков. Еще два безэкипажных катера противника были повреждены.

Ранее, 30 апреля, российские военные нанесли удары по военным предприятиям и складам боеприпасов Вооруженных сил Украины. Также были поражены пункты временной дислокации живой силы украинской армии и иностранных наемников в 156 районах.