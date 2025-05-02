Осло, 2 мая, 2025, 17:18 — ИА Регнум. На нефтеперерабатывающем заводе в Норвегии вспыхнул пожар. Об этом 2 мая сообщила телерадиокомпания NRK.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Пожарная служба сообщает о пожаре в трансформаторном здании на территории нефтеперерабатывающего завода «Монгстад» в Аустрхейме. Из трансформатора пошел дым. Рабочих завода эвакуировали. О пострадавших не сообщается», — говорится в материале.

Позднее пожар был потушен без риска распространения, добавили в телерадиокомпании со ссылкой на пожарных.

НПЗ «Монгстад» является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Норвегии.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта взрыв прогремел на заводе поставщика автомобильных деталей Continental в Ганновере, ФРГ. Минимум один человек пострадал. Причиной инцидента стал взрыв котла на одном из верхних этажей завода.

2 февраля шесть человек пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Калифорния. Четырех пострадавших госпитализировали.