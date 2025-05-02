Астана, 2 мая, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Сборная «Россия 25» в матче ежегодного хоккейного «Тура сборной» уступила команде Белоруссии со счетом 2:4. Встреча прошла 2 мая в Астане.

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Белорусская сборная открыла счет на третьей минуте, отличился Андрей Белевич. Второй гол в ворота «России 25» на 28-й минуте забил Иван Дроздов, а на 32-й минуте третью шайбу забросил Сергей Кузнецов.

«Россия 25» забила первый гол на 43-й минуте, его автором стал Владимир Грудинин. Белорусский игрок Александр Скоренов на 55-й минуте забросил еще одну шайбу. Второй гол российской команды оформил Данил Аймурзин на 59-й минуте.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая «Россия 25» в Астане обыграла сборную Казахстана со счетом 4:1. Хозяева арены смогли распечатать ворота противника только под конец последнего тайма.

Турне «России 25» продолжится в Тольятти. Команда 5 и 6 мая снова встретится со сборной Белоруссии. Последняя игра в рамках тура пройдет 8 мая в Минске между российской и белорусской командами.