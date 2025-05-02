Мадрид, 2 мая, 2025, 17:02 — ИА Регнум. В Испании и Португалии создали группу для расследования причин масштабного отключения электричества. Об этом сообщило агентство Europa Pass.

Lex Zea/Global Look Press

«Правительства Испании и Португалии согласовали в эту пятницу создание группы контроля для определения причины прекращения подачи электричества», — сообщили в материале.

Отмечается, что группу возглавят министры энергетики и окружающей среды Испании Сара Огесен и Португалии Мари Да Граса Карвалья.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля произошло масштабное отключение электричества в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах Испании. Власти ввели чрезвычайное положение. Минимум пять человек погибли в результате блэкаута.

Португалию отключение электроэнергии затронуло частично. Местный сетевой оператор назвал вероятной причиной сбоя «редкое атмосферное явление».

29 апреля, после восстановления электроэнергии, суд в Испании заявил, что проведет расследование связи между сбоем в электроснабжении и актом компьютерного саботажа. Уточнялось, что в случае с кибер-атакой действия ответственных за это лиц классифицируют как «террористическое преступление».