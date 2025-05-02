Вашингтон, 2 мая, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп приложил немало сил, чтобы глава Пентагона Пит Хегсет занял этот пост. Поэтому американский лидер не спешит отправлять министра обороны страны в отставку, передает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press Пит Хегсет

В статье говорится, что глава Белого дома имеет кардинально отличающиеся представления об уволенном с должности помощника президента США по нацбезопасности Майке Уолтце и Хегсете. При этом оба сыграли ключевые роли в скандале вокруг утечки данных из мессенджера Signal.

«Он (Трамп. — Прим. ред.) посчитал, что не стоит увольнять министра обороны — после того как потратил очень много политического капитала для его утверждения… Уолтца можно было уволить, не беспокоясь из-за очередной борьбы за утверждение, потому что для назначения советника по национальной безопасности не нужно одобрение сената», — сказано в материале.

Источники CNN также утверждают, что Трамп не простил Уолтцу приглашение главреда журнала Atlantic в чат с высшими американскими чинами, в котором обсуждалось нанесение ударов по Йемену.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что президент США планирует уволить с поста советника по нацбезопасности Уолтца, ставшего главным фигурантом истории с утечкой секретных данных через Signal. По информации Fox News, именно это стало причиной такого решения Трампа.

Позднее глава Белого дома объявил, что госсекретарь Марко Рубио в ближайшее время будет исполнять обязанности советника американского лидера по нацбезопасности. При этом Уолтц выдвинут как кандидат на должность постпреда США при ООН.

24 марта главред Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта был добавлен в чат, где представители американской администрации обсуждали удары по подконтрольной хуситам территории на севере Йемена. Голдберг назвал прочитанное им «увлекательной политической дискуссией». В чате, по словам главреда, помимо Уолтца, состояли вице-президент США Джей Ди Вэнс, Хегсет и другие чиновники. Все они позже утверждали, что не обсуждали там никакие секретные сведения.