Женева, Швейцария, 2 мая, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Комитет ООН отреагировал на сообщения о пытках российских военных на Украине и выразил в связи с этим обеспокоенность. Об этом говорится в документе комитета, выпущенного после изучения ситуации на Украине.

РИА Новости

«Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, содержащими утверждения о пытках и жестоком обращении, угрозах, унижениях и других нарушениях в отношении российских военнопленных, которые, как утверждается, были совершены украинскими вооруженными силами и военной полицией», — сказано в документе.

Комитет добавил, что их также беспокоит неадекватная регистрация и отчетность о видимых повреждениях пленных, которые они получили в результате пыток и жестокого обращения.

В ООН подчеркнули, что запрет на пытки не допускает отступлений. Жестокое обращение с пленными нельзя оправдать никакими исключительными обстоятельствами, уточнили в организации.

Комитет обратился к властям Украины с требованием гарантировать всем пленным соблюдение их основных человеческих прав, включая право на медицинское обследование врачом по своему выбору, которое должно проводиться без присутствия сотрудников полиции.

В декабре прошлого года ООН признала наличие пыток над российскими военными на Украине. В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации на Украине сказано, что в украинском плену почти все военные ВС РФ, опрошенные осенью 2024 года, подвергались пыткам. Из 25 военнослужащих о пытках рассказали 24. В ООН добавили, что 14 военнопленных подверглись сексуальному насилию.

Как сообщало ИА Регнум, в докладе УВКПЧ о ситуации на Украине, охватившем период с 1 июня по 31 августа 2024 года, говорилось, что в плену пытали более половины из 205 опрошенных российских военных. Отмечалось, что чаще всего пленных жестоко избивали, в том числе по коленям и суставам, применяли к ним электрический ток, угрожали смертью или физическим насилием. Пытки военных были зафиксированы и в предыдущих докладах.

В апреле вернувшиеся из плена российские военные рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ. Пленных били трубами, палками, пытали током, выжигали на коже символы.

Ранее, в марте 2025 года стало известно, что из украинского плена, длившегося восемь месяцев, по обмену вернулся штурмовик из Дагестана Наджаф. По его словам, и в его случае от Красного Креста скрывали условия содержания российских бойцов: моча стояла по щиколотку, тараканы, жуки, черви в супах и кашах, а также постоянные истязания.