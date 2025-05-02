Сантьяго, 2 мая, 2025, 16:49 — ИА Регнум. У побережья Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Об этом 2 мая сообщила сейсмологическая служба страны и служба по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

DanitaDelimont.com/Global Look Press

Подземные толчки были зафиксированы в 08:58 (15:58 мск), их эпицентр располагался в Тихом океане на расстоянии 218 км от города Пуэрто-Уильямс на острове Наварино (архипелаг Огненная Земля), где проживает 1,6 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Также из-за подземных толчков было объявлено предупреждение о цунами. Национальная служба страны по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий сообщила, что прибрежная зона региона Магальянес на юге страны из-за этого будет эвакуирована.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля на юге Тихого океана возле входящего в состав Австралии острова Маккуори было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 1,5 тыс. км от крупного острова Тасмания. Угрозу цунами тогда не объявляли.

Позднее в этот же день на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9. Его эпицентр располагался на расстоянии 44 км от провинции Элязыг, в которой проживают около 300 тыс. человек.