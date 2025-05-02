Рим, 2 мая, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Ряд итальянских СМИ обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в попытках продвинуть своих кандидатов на престол папы римского. Об этом заявила газета Le Monde.

Alexis Sciard/Global Look Press Эммануэль Макрон

«Часть итальянской прессы подозревает, что французский президент сотрудничает с католическим движением Sant’Egidio, близким к покойному папе [Франциску], с целью продвинуть своих кандидатов на престол Святого Петра», — говорится в статье, опубликованной 1 мая.

По данным издания, Макрона также обвиняют в том, что его интриги мешают назначению следующего понтифика. В критике замечены в основном правые СМИ, близкие к правительству.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля скончался папа римский Франциск, не дожив до 89-летия. Смерть наступила в результате инсульта. Торжественные похороны понтифика состоялись 26 апреля при участии 200 тыс. человек. Конклав, на котором выберут нового понтифика, назначили на 7 мая.

Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил о двух противоборствующих лагерях среди кардиналов: консерваторов, выступающих за сохранение традиций, и реформаторов. По словам Нарышкина, обе группировки имеют равные шансы на победу в предстоящем конклаве.

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что он готов стать папой римским. После этого он рассказал, что не имеет предпочтений по поводу кандидатуры на Святой престол, но понтификом вполне могут выбрать некоего кардинала из Нью-Йорка.