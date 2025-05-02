Чита, 2 мая, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали предположительного виновника лесного пожара на 100 га в Забайкальском крае. Об этом 2 мая заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«По имеющимся данным, накануне возникновения пожара местный житель посещал свои сенокосные угодья и намеренно поджег сухую траву вокруг зимовья и на поле. Потеряв контроль над огнем, мужчина уехал, не сообщив никому о начавшемся бедствии», — говорится в сообщении, опубликованном в ее Тelegram-канале.

По данным ведомства, пожар начался в районе села Бургень Читинского района, затем огонь перекинулся с травы на деревья. Возгорание удалось потушить лишь на третий день, ущерб составил 152 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему также грозит штраф до 2 млн рублей либо лишение свободы до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля трое пожарных пропали в Тунгокоченском районе Забайкальского края. Отмечается, что мужчины ушли с места дислокации в лесу за продуктами и перестали выходить на связь. Полиция приступила к поискам.

В региональном УМВД уточнили, что около 70% возгораний в регионе приходятся именно на этот труднодоступный и малонаселенный район. Кроме того, ранее в Забайкалье был введен режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров. Так, на 23 апреля в регионе действовали 45 лесных пожаров на площади почти 200 тыс. га, один пожар на площади 500 га удалось локализовать. 27 апреля самолеты Ил-76 прибыли в регион для помощи в тушении.