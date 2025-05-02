Одесса, Украина, 2 мая, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Жители Одессы несут и возлагают цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в ходе трагических событий 2 мая 2014 года. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

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«В день годовщины трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе жители города приходят возлагать цветы на Куликово поле», — сказано в статье.

Издание добавило, что на месте дежурит большое количество полицейских, которые требуют на входе предъявлять паспорта.

Дом профсоюзов в Одессе был подожжен неонацистами 2 мая 2014 года после разгоревшихся в городе столкновений. В здании в тот момент было много людей — противников госпереворота на Украине. В результате, по официальным данным, погибли 48 человек. В действительности жерт расправы над участниками антимайдана было намного больше.

В Москве 2 мая также прошла акция в память о погибших в Доме профсоюзов. Более 1,5 тыс. активистов «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты» собрались у закрытого посольства Украины в российской столице.

Как передавало ИА Регнум, ранее участник трагических событий на одесском Куликовом поле Владислав Долгошей рассказал, что пожар в Доме профсоюзов заранее планировался неонацистами и был согласован украинской властью. По его словам, это была акция устрашения для всех сторонников антимайдана.

2 мая представитель одесского подпольного движения Stop Grave сообщил, что все причастные к убийству людей в одесском Доме профсоюзов установлены. Он напомнил, что одним из них является Демьян Ганул (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого в марте этого года застрелили в Одессе.