Котельники, Московская область, 2 мая, 2025, 16:47 — ИА Регнум. В Московской области 2 мая стартовала акция «Бессмертный полк» на общественном транспорте. Автобусы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны отправились в рейс с автовокзала Котельники.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Портреты собирали от всех желающих поделиться историями о семейных героях жителей Подмосковья.

Как рассказал глава регионального штаба «Бессмертного полка России», член Комиссии по добровольчеству и вопросам СВО Общественной палаты Подмосковья Валерий Анисимов, акция «Бессмертный полк» в общественном транспорте проходит в регионе третий год. От людей приходит много положительных отзывов.

«Более 2,5 тыс. портретов ветеранов были размещены в автобусах в прошлом году. В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества семейные герои вновь будут сопровождать пассажиров на автобусных маршрутах по всей Московской области. В этом году в памятной акции будут размещены портреты защитников — участников специальной военной операции», — сообщил Анисимов.

Акцию проводит региональное отделение «Бессмертного полка» в Московской области и АНО «Мой выбор» совместно с АО «Мострансавто» при поддержке правительства Московской области в рамках регионального проекта «Герои русских побед».

По всей стране акция стартовала в других форматах в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля стартовала всероссийская онлайн-акция «Бессмертный полк». В ней принимают участие жители всех регионов, присылая фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В День Победы их лица покажут на телеэкранах, билбордах и медиаэкранах, установленных на улицах и площадях разных городов.