Казбековский район, Дагестан, 2 мая, 2025, 16:30 — ИА Регнум. В Дагестане силовики задержали предпринимателя, который организовывал прогулки на катере по Сулакскому каньону. 28 апреля при столкновении судна со скалой погибла туристка.

Алексей Даничев/РИА Новости

Против бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего погиб человек.

«В ходе следствия установлено, что индивидуальный предприниматель организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом и, будучи заведомо осведомленным об отсутствии у нанятого гражданина диплома судоводителя маломерного судна, используемого в коммерческих целях, а также соответствующих навыков судовождения, организовал водную прогулку», — сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

По мнению следователей, именно это привело к трагедии 28 апреля, когда в нарушение закона мужчина при управлении маломерным судном на реке Сулак в Казбековском районе нарушил скоростной режим. Из-за опасного маневрирования катер врезался в скалистый берег, все восемь находившихся на борту пассажиров оказались в воде. Одна женщина получила серьезные травмы, она скончалась. Еще семь человек пострадали.

Также сообщается, что по месту жительства задержанного предпринимателя и на территории оказания услуг в КФХ «Сулак» в Сулакском каньоне прошли обыски.

Следователи продолжают проведение необходимых экспертиз и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля был задержан водитель катера, допустивший опрокидывание судна, из-за чего погибла туристка. В СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.