В Дагестане после гибели туристки задержали организатора прогулок на катере
Казбековский район, Дагестан, 2 мая, 2025, 16:30 — ИА Регнум. В Дагестане силовики задержали предпринимателя, который организовывал прогулки на катере по Сулакскому каньону. 28 апреля при столкновении судна со скалой погибла туристка.
Против бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего погиб человек.
«В ходе следствия установлено, что индивидуальный предприниматель организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом и, будучи заведомо осведомленным об отсутствии у нанятого гражданина диплома судоводителя маломерного судна, используемого в коммерческих целях, а также соответствующих навыков судовождения, организовал водную прогулку», — сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
По мнению следователей, именно это привело к трагедии 28 апреля, когда в нарушение закона мужчина при управлении маломерным судном на реке Сулак в Казбековском районе нарушил скоростной режим. Из-за опасного маневрирования катер врезался в скалистый берег, все восемь находившихся на борту пассажиров оказались в воде. Одна женщина получила серьезные травмы, она скончалась. Еще семь человек пострадали.
Также сообщается, что по месту жительства задержанного предпринимателя и на территории оказания услуг в КФХ «Сулак» в Сулакском каньоне прошли обыски.
Следователи продолжают проведение необходимых экспертиз и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как передавало ИА Регнум, 29 апреля был задержан водитель катера, допустивший опрокидывание судна, из-за чего погибла туристка. В СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.