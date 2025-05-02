Курск, 2 мая, 2025, 16:16 — ИА Регнум. При падении обломков дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в деревне Кукуевка Курской области пострадала 47-летняя женщина. Об этом 2 мая сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«С ушибом, ссадинами шеи и правого плеча она доставлена в Курскую областную больницу», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн также опроверг сообщения о пожарах в Курске из-за атаки беспилотников. Он заявил, что все эти случаи имеют бытовой характер, это установлено специалистами МЧС.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области. В ходе атаки получил ожоги местный житель, его госпитализировали. Также украинские военные разрушили жилой дом и повредили Дом культуры.

Также 1 мая украинские боевики нанесли массированный удар беспилотниками по рынку в Алешках Херсонской области. На месте погибли семь мирных жителей. Кроме того, один пострадавший умер по дороге в больницу, еще один человек скончался в медучреждении.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. С этого времени в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.