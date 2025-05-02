Москва, 2 мая, 2025, 17:58 — ИА Регнум. В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для дропперов — людей, незаконно использующих свои банковские карты в интересах третьих лиц. Однако, как отметил в разговоре с ИА Регнум директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, инициатива пока выглядит неоднозначной: она может не решить корневых проблем с незаконным оборотом средств, а также создать новые.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Проект закона, представленный председателю Госдумы 2 мая, размещен на сайте документов нижней палаты Федерального собрания. Инициатива подразумевает расширение положений статьи 187 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). В частности, за передачу банковской карты другому человеку за какое-то вознаграждение предусмотрено наказание в виде штрафа (100–300 тыс. рублей) или даже лишения свободы на срок до двух лет. Такие же меры грозят лицам, которые сами проводят незаконные операции по своим картам по указаниям третьих лиц. Если противоправные действия с картой банка осуществляет человек, не являющийся его клиентом, наказание еще жёстче.

Авторы проекта апеллируют к экономической целесообразности.

«Согласно сведениям Банка России, в 2024 году объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,4 процента и составил 119 млн. на общую сумму 27,5 млрд. рублей», — указывают они в пояснительной записке.

Вместе с тем, возможное введение уголовной ответственности для дропперов — это «борьба с симптомами, но не с болезнью», считает Солодков.

«Деньги могут передаваться не только через переводы, но и наличными. Допустим, в безналичной форме всех этих дропперов поймали. А что это меняет с незаконным оборотом наличности? Просто вместо одной схемы появится другая. Тем более если, например, мошенники уже уговорили человека расстаться со своими деньгами в их пользу, он это сделает, невзирая ни на какие предупреждения», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, сомнения у эксперта вызывает то, как будет трактоваться передача карты третьему лицу.

«Допустим, карту дали ребенку или жене, мужу, такие случаи у многих наверняка бывают. Понятно, что это нехорошо (банки об этом предупреждают, а на некоторых картах до сих пор пишут. — Прим. ред.), но иногда по каким-то причинам так приходится поступать. А теперь получится, что, исходя из буквы закона (в случае его принятия), по этому факту может возникнуть уголовная ответственность», — также обратил внимание Солодков.

Как передавало ИА Регнум, по данным зампредседателя Банка России Ольги Поляковой каждый месяц дропперами в России становятся порядка 80 тыс. человек. Генпрокуратура РФ сообщала, что за прошлый год с таких людей взыскали примерно 1,5 млрд рублей. Тем не менее, число подобных преступлений пока растет.