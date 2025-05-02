Москва, 2 мая, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Бывший директор Института мозга человека РАН, крупнейший советский и российский ученый в области исследований мозга, академик Святослав Медведев скончался в возрасте 75 лет. Об этом 2 мая сообщила академик Российской академии образования Татьяна Черниговская.

ТАСС/ Сергей Жуков

«Большая беда: скончался наш друг и коллега, большой ученый — Святослав Всеволодович Медведев… Светлая память!» — процитировало ее «РИА Новости».

Черниговская не уточнила причину смерти академика.

Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде и являлся сыном известного нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, трудившейся над созданием системы по восстановлению памяти. В период с 1991 по 2017 год ученый занимал пост главы Института мозга человека РАН, в котором создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), а также являлся ее руководителем.

Академик также был главой проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в буддийских монастырях Тибета. В 2021 году в ходе встречи с Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо Медведев сообщил, что ученые из России смогли получить первые научные подтверждения феномена «тукдам» (посмертной медитации), в которой, по верованиям буддистов, могут находиться монахи.