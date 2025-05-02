США не предложили РФ посреднических усилий по Украине, заявил политолог
Политолог Брутер: США не предложили РФ посреднических усилий по Украине
Москва, 2 мая, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Россия так и не увидела от американской администрации никаких конкретных посреднических усилий по урегулированию на Украине, поэтому расстраиваться из-за заявлений США о выходе из переговорного процесса не стоит. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Он также отметил, что вряд ли следует воспринимать высказывания от представителей американского госдепартамента как официальное подтверждение выхода США из переговоров. Брутер добавил, что Вашингтон сложно назвать посредником в урегулировании, поскольку он таковым никогда и не был.
«Они играли в свою игру и в ней не преуспели. За три месяца переговоров мы видели, что Вашингтон не хочет включаться в реальные ограничения Киева и Европы, по-настоящему они не пытались продавить Украину и европейцев по тому, что интересно России», — процитировало Брутера «РИА Новости».
Брутер подчеркнул, что реальных посреднических усилий американская сторона Москве так и не предложила.
Говоря о заявлении представителя Госдепа Тэмми Брюс, сообщившей об отказе США быть посредником в переговорах России и Украины, эксперт отметил, что верить этому пока не стоит.
«Если США официально выйдут из этого трека и откажутся от своей роли посредника, то окажется, что [президент США Дональд] Трамп не просто врал, а нахально обманывал своих избирателей», — пояснил Брутер.
Он добавил, что сейчас президенту США важно поддерживать «хотя бы вербальное влияние на ситуацию».
Эксперт уточнил, что всерьез воспринимать заявления о выходе Вашингтона из переговорных усилий можно, если об этом объявит сам американский лидер или его спецпосланник Стивен Уиткофф.
Как передавало ИА Регнум, 1 мая в Госдепе США заявили, что посредничество страны в разрешении ситуации на Украине прекращается. Представитель ведомства Тэмми Брюс отметила, что теперь стороны конфликта должны сами вести диалог.
Однако именно об этом 30 апреля говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что Россия благодарна США за стремления к мирному урегулированию, но Москва будет договариваться об условиях мира с Киевом, а не с Вашингтоном.