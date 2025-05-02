Москва, 2 мая, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Россия так и не увидела от американской администрации никаких конкретных посреднических усилий по урегулированию на Украине, поэтому расстраиваться из-за заявлений США о выходе из переговорного процесса не стоит. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Zuma/TASS Тэмми Брюс

Он также отметил, что вряд ли следует воспринимать высказывания от представителей американского госдепартамента как официальное подтверждение выхода США из переговоров. Брутер добавил, что Вашингтон сложно назвать посредником в урегулировании, поскольку он таковым никогда и не был.

«Они играли в свою игру и в ней не преуспели. За три месяца переговоров мы видели, что Вашингтон не хочет включаться в реальные ограничения Киева и Европы, по-настоящему они не пытались продавить Украину и европейцев по тому, что интересно России», — процитировало Брутера «РИА Новости».

Брутер подчеркнул, что реальных посреднических усилий американская сторона Москве так и не предложила.

Говоря о заявлении представителя Госдепа Тэмми Брюс, сообщившей об отказе США быть посредником в переговорах России и Украины, эксперт отметил, что верить этому пока не стоит.

«Если США официально выйдут из этого трека и откажутся от своей роли посредника, то окажется, что [президент США Дональд] Трамп не просто врал, а нахально обманывал своих избирателей», — пояснил Брутер.

Он добавил, что сейчас президенту США важно поддерживать «хотя бы вербальное влияние на ситуацию».

Эксперт уточнил, что всерьез воспринимать заявления о выходе Вашингтона из переговорных усилий можно, если об этом объявит сам американский лидер или его спецпосланник Стивен Уиткофф.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая в Госдепе США заявили, что посредничество страны в разрешении ситуации на Украине прекращается. Представитель ведомства Тэмми Брюс отметила, что теперь стороны конфликта должны сами вести диалог.

Однако именно об этом 30 апреля говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что Россия благодарна США за стремления к мирному урегулированию, но Москва будет договариваться об условиях мира с Киевом, а не с Вашингтоном.