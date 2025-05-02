Бухарест, 2 мая, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Требования о депортации ирландского корреспондента телеканала RT Чея Боуза из Румынии пришло от Брюсселя. Его слова 2 мая передает телеканал.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Для меня очевидно, как и для других людей, с которыми я познакомился во время поездки, что это (требование о депортации. — Прим. ред.) пришло из Брюсселя, а не из Бухареста», — рассказал ирландец.

Боуз напомнил, что прилетел в Румынию освещать президентские выборы совершенно легально, чтобы выполнять свою работу, однако там его посчитали угрозой национальной безопасности. Сейчас корреспондент находится в Турции.

«Я гражданин ЕС, и это в корне нарушает мои права, а также права журналиста», — подытожил ирландец.

Днем ранее Боуза задержали в аэропорту Бухареста сразу после приземления самолета, а затем допросили. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эта ситуация дискредитирует уровень демократии в Румынии. Она также опровергла заявления Бухареста о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии и назвала их безумными.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил победу независимого кандидата Кэлина Джорджеску, набравшего 22,94% голосов на выборах. Уточнялось, что такое решение было принято из-за жалоб общественных организаций, кандидатов и госструктур. Сам Джорджеску назвал такое решение суда госпереворотом.

Затем 9 марта центральное избирательное бюро объявило об отказе в регистрации Джорджеску и другим двум независимым кандидатам на выборах, так как поданные ими документы якобы не соответствуют требованиям закона. После этого в Бухаресте прошли протесты, а также столкновения с полицией.

Служба внешней разведки РФ также указывала на то, что за обвинением Джорджеску румынской прокуратурой стоит Евросоюз. Отмечалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Бухареста не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае и угрожала Румынии ограничением доступа к фондам ЕС.

Новые президентские выборы в Румынии пройдут 4 мая.