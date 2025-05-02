Владимирская область, 2 мая, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Из-за плохой погоды во Владимирской области три района — Александровский, Юрьев-Польский и Киржачский — остались без света. Об этом 2 мая сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ночь на 2 мая в регионе прошел дождь со снегом.

«В результате произошло отключение электроснабжения, налипание мокрого снега на провода и деревья и падение деревьев в населенных пунктах в Александровском, Юрьев-Польском и Киржачском районах», — сообщили в ведомстве.

Последствия непогоды устраняют специалисты. В Александровском районе сотрудники МЧС распиливают упавшие деревья и убирают их.

По данным местного издания «День во Владимире», из-за отключения электроэнергии в городах Александров, Струнино, Карабаново, поселке Балакирево приостановлена работа некоторых котельных и водозаборных сооружений, возникли перерывы в водоснабжении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сильный снег прошел в Москве и Московской области. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, регион побил рекорд по количеству выпавших осадков 116-летней давности.