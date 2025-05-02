Брюссель, 2 мая, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Европейский дипозитарий Euroclear планирует использовать почти €3 млрд замороженных российских активов для компенсации западным инвесторам в РФ, средства которых попали под ответные санкции Москвы. Об этом 2 мая сообщило агентство Reuters, ссылаясь на документы и источники.

Global Look Press

В материале сказано, что €3 млрд — это лишь часть суммы в €10 млрд, принадлежащей российским компаниям и физическим лицам, которые с 2022 года находятся под санкциями Евросоюза. По данным Reuters, европейские власти получили возможность использования российских активов в 2024 году после изменения санкционного режима.

Агентство написало, что Euroclear сообщила клиентам о будущих выплатах 1 апреля.

«Мы получили разрешение от компетентного органа на размораживание компенсационных сумм и предоставление их нашим участникам», — привело Reuters текст документа.

Издание не смогло установить, какие именно активы будут перечислены инвесторам.

«Источники сообщили, что выплаты западным инвесторам не затронут более €200 млрд резервов российского Центробанка, замороженных в ЕС. Однако это сократит российские запасы, включающие наличные, акции и облигации, хранящиеся почти полностью в Euroclear», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании выступили за сохранение российских активов в состоянии заморозки до прекращения украинского конфликта. Они также выразили готовность вводить новые антироссийские санкции.

Европейские страны в течение последних трех лет безуспешно ищут предлоги для оправдания конфискации замороженных активов. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2025 года признал, что этого делать нельзя, потому что такое решение будет противоречить международному праву.

14 апреля Росконгресс представил доклад, в котором говорится, что страны Евросоюза вряд ли конфискуют российские активы, но будут использовать доходы от них. Исследование указывает, что Евросоюз, США и союзники заморозили активы на сумму более $300 млрд долларов (€275 млрд), из которых около €183 млрд находятся в Euroclear.

Президент РФ Владимир Путин ранее указывал на то, что изъятие Западом замороженных российских активов будет воровством, как бы это там ни называли, и не останется безнаказанным. Глава государства отмечал, что такие действия приблизят разрушение с таким трудом созданной системы, которая десятилетиями обеспечивала процветание западным государствам.