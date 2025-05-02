Стамбул, Турция, 2 мая, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Власти Турции работают над обеспечением энергетической безопасности страны, и одной из таких инициатив является проект АЭС «Аккую», строительство первого реактора которой скоро завершится. Об этом 2 мая заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Мы начнем тестовую добычу в конце этого года и предоставим первую электроэнергию от «Аккую». Строительство первого реактора АЭС «Аккую» завершится в ближайшее время», — пообещал он, выступая на Стамбульском саммите по природным ресурсам.

Эрдоган добавил, что выход АЭС на полную мощность запланирован в 2028 году. Атомная станция позволит сократить импорт природного газа в Турцию на 7 млрд кубометров в год и экономить $2,5 млрд.

Как передавало ИА Регнум, строительством первой АЭС в Турции занимается дочерняя компания госкорпорации «Росатом» АО «Аккую Нуклеар». Проект предусматривает возведение четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт.

Вице-премьер РФ Александр Новак в октябре сообщил, что немецкая компания Siemens нарушила контрактные обязательства по поставке оборудования на «Аккую». В результате было закуплено оборудование в дружественных странах, «Ростатом» оперативно провел необходимые изменения.