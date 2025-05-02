Москва, 2 мая, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Из-за непогоды и упавших в результате нее на железнодорожные пути деревьев в Московской области задержались семь пассажирских поездов. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочернее предприятие РЖД).

Владимир Смирнов/РИА Новости

«По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области задерживаются семь пассажирских поездов», — говорится в Telegram-канале ФПК.

Уточняется, что это поезда №142 Смоленск — Архангельск, №102 Москва — Ярославль, №21 Лабытнанги — Москва, №101 Ярославль — Москва, №1 Владивосток — Москва, №107 Вологда — Москва и №16 Москва — Архангельск. Сейчас эти поезда продолжают двигаться по своим маршрутам.

При этом сотрудники бригад поездов во всём помогают и содействуют пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, а опаздывающих на четыре и более часов пассажиров обеспечивают питанием.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь 2 мая и днем в пятницу на Москву и Московскую область обрушился сильный снегопад. В результате стихии упало множество деревьев, которые повредили автомобили и оборвали провода.

Позднее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что этот снегопад стал рекордным в столичном регионе за последние 116 лет.