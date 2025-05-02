Москва, 2 мая, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин впервые открыл перед журналистами холодильник в своей кремлевской квартире, а также показал свой рабочий стол. Кадры с главой государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На фрагментах, которые войдут в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», видно, как российский лидер из холодильника достает кефир.

«Чем вас порадовать, чем угостить?» — обратился Путин к Зарубину.

Также президент достал из буфета две белые чашки. Их он поставил на довольно большой стол, накрытый скатертью цвета беж. В центре стола стоят мед, соль и перец, бананы. Рядом с ними — папки с документами. На полке у висящего на стене зеркала можно заметить икону Спаса Нерукотворного.

В ходе общения с журналистом Путин также рассказал, что обычно просыпается без будильника, а к помощи адъютантов в вопросе пробуждения прибегает, когда происходит что-то срочное.

Как ранее передавало ИА Регнум, российский лидер также рассказал, что в его квартире в Кремле бывали 42-й президент США Билл Клинтон и председатель КНР Си Цзиньпин. С китайским коллегой Путин за чаем беседовал у камина в одной из комнат.