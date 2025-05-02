Москва, 2 мая, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Выручка Театра имени Маяковского по итогам апреля увеличилась на 24%. По словам директора театра Екатерины Лапшиной, зрителей стало на четыре тысячи больше по сравнению с прошлым годом.

Илья Питалев/РИА Новости

Лапшина отметила, что в театре опасались возникновения конфликтных ситуаций, снижения посещаемости театральных мероприятий в целом, однако эти опасения не оправдались.

Для гостей в театре открыли дополнительные входы, увеличили штат контролеров и выпустили ролики о переоформлении билетов. С 15 марта купить билеты на постановки в столичных театрах можно только по документу: паспорту, водительским правам, карте москвича и др.

Ранее глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин сообщил, что городские театры в апреле заработали более 1 млрд рублей, что 18% превышает уровень прошлого года.