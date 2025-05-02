* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 2 мая, 2025, 15:28 — ИА Регнум. В Киеве Шевченковский районный суд арестовал подозреваемую в нападении на экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Стерненко. Об этом 2 мая сообщило украинское издание «Общественное».

В материале сказано, что по решению суда подозреваемая будет находиться под арестом до 29 июня. По данным издания «Страна. ua», во время заседания фигурантка рассказала, что с ней связался мужчина, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) и убедил ее, что Стерненко предал страну.

Издание написало, что украинское следствие квалифицировало преступление как государственную измену и покушение на расправу.

1 мая сообщалось, что на Украине девушка открыла огонь по экс-главе ячейки организации. СБУ задержала ее. В доказательство спецслужба опубликовала фото с девушкой, сидящей на тротуарной плитке со связанными руками. Лицо у нее было закрыто.

Стерненко последнее время собирает деньги на покупку дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ноябре 2024 года украинские СМИ писали, что одесский военкомат объявил мужчину в розыск за отказ идти на фронт. Сам экс-глава ячейки «Правого сектора» утверждал, что в тылу от него будет намного больше пользы.

Ранее Стерненко стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел на Украине. Его обвиняли в похищении человека, организации массовых беспорядков, пособничестве в сбыте наркотиков.