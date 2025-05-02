Вашингтон, 2 мая, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Американское центральное разведывательное управление (ЦРУ) выложило два видеоролика с призывом к гражданам Китая шпионить для Вашингтона.

Иван Шилов ИА REGNUM

В первом видео речь идет о помощнике высокопоставленного чиновника, который испытывает разочарование от своего начальника. Во втором — рассказывается история другого официального лица, которое боится ареста китайскими спецслужбами. В обоих роликах предлагается связаться с ЦРУ и стать информаторами.

Видео на китайском языке размещены 1 мая на аккаунтах ведомства в YouTube, Telegram, X, а также в Instagram и Facebook (последние два принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), доступ к которым в КНР также заблокирован.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая глава Пентагона Пит Хегсет поручил модернизировать и переоснастить армию, а также к 2027 году пополнить запасы дальнобойными ракетами. В опубликованном документе минобороны США также отмечалось, что военные США должны уделять первоочередное внимание защите страны и сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, глава ЦРУ и бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф также отмечал, что разведка США должна сосредоточиться на Китае как главной угрозе для Вашингтона.

13 апреля газета The Washington Post в своей публикации сообщила, что Пекин и Вашингтон из-за торговых пошлин и нежелания уступать приближаются к экономическому коллапсу. Более того, их противостояние угрожает фундаментальными изменениями в мировой экономике и реальной войной между двумя странами, подчеркнули авторы материала.