Москва, 2 мая, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание финальных матчей Кубка России сезона 2024/25 по направлениям «пути РПЛ» и «пути регионов». Об этом 2 мая сообщила пресс-служба РФС.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Согласно календарю, 14 мая в 19:30 в Москве состоится ответный финальный матч «пути РПЛ» между столичным клубом ЦСКА и петербургским ФК «Зенит». В первой игре сине-бело-голубые на своем поле победили со счетом 2:0.

На следующий день, 15 мая, в 20:00 также в Москве встретятся столичный «Спартак» и «Ростов» в рамках финального поединка «пути регионов». Сильнейший среди победителей двух путей определится на суперфинале Кубка России 1 июня.

Как передавало ИА Регнум, «Зенит» является действующим обладателем Кубка России по футболу. В июне 2024 года он обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Петербургский клуб является пятикратным обладателем Кубка России.