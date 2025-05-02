Москва, 2 мая, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Находящиеся у власти в ФРГ Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия считают экстремистами те политические силы, рейтинг которых выше, чем у них. Об этом 2 мая заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) была признана экстремистской организацией, угрожающей демократии.

«Сильное заявление, чтобы использовать его против парламентской партии. ХДС/ХСС, СДПГ и другие обычные германские партии признают экстремистами тех, у кого выше рейтинг», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter) на английском языке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 мая ведомство по охране конституции ФРГ (немецкая контрразведка) признало АдГ экстремистской партией на всей территории Германии. В 2023 году правоэкстремистскими были признаны отделения политической силы в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

Позднее в этот же день лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал это решение немецкой контрразведки проявлением тотальной диктатуры. По его словам, после него Германия возвращается к «своим худшим демонам и к своей глубинной природе».

Сопредседатели АдГ Алиса Вайдель и Тино Хрупалла назвали это решение серьезным ударом по демократии. Они подчеркнули, что партия продолжит защищать себя от клеветы с помощью юридических средств.

В конце апреля рейтинг АдГ увеличился до исторического максимума в 26%, и она впервые стала лидером среди немецких партий. При этом Социал-демократическая партия Германии, в которую входит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, с 15% получила только третье место.

В феврале в Германии состоялись досрочные выборы в бундестаг. На них победил блок ХДС/ХСС, получивший 26,8% голосов. Партия «АдГ» заняла второе место, набрав 20,8% голосов избирателей.