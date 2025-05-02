Москва, 2 мая, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Международная федерация хоккея (IIHF) собирается обсудить жалобу бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека на пост в Telegram-канале зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева во время ближайшего заседания. Об этом 2 мая сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

Alexander Chernykh/Global Look Press Доминик Гашек

«Получили письмо Гашека. Оно в повестке следующего заседания совета IIHF», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

После рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина по забитым шайбам в НХЛ Медведев в своем Telegram-канале, говоря о вероятной реакции чешского спортсмена, известного своими антироссийскими высказываниями, написал, что теперь стоит ждать суицида Гашека.

После этого чешский спортсмен сообщил, что отправил два официальных письма — руководству Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея на льду. В них он рассказал, что «бывший президент России Медведев угрожал убить» его.

Зампред Совбеза РФ в ответ на это порекомендовал экс-хоккеисту аккуратнее переходить дорогу, не употреблять алкоголь в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра. Он также заявил, что бывший вратарь страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования.

Позже биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что слова Гашека о том, что Медведев якобы угрожал ему убийством, являются проявлением болезни, которую нужно лечить в больнице. Васильев отметил, что только при паранойе можно так серьезно воспринимать иронию Медведева.