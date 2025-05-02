Одесса, Украина, 2 мая, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Управлявшая автомобилем сотрудница украинской полиции Одесской области Алиса Маркович сбила переходившую дорогу по пешеходному переходу семилетнюю девочку. Пришедшего разобраться в правоохранительные органы в этой ситуации отца ребенка мобилизовали. Об этом 2 мая сообщила мать девочки и жена мобилизованного Татьяна Коновалюк в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Global Look Press

По ее словам, инцидент произошел на центральной площади города Татарбунары. Отец девочки в момент ДТП находился у обочины. Сбившая ребенка Маркович протащила девочку автомобилем еще 11 метров, до следующего пешеходного перехода.

«Отец начал кричать, чтобы водительница остановила автомобиль, так как она в этот момент отвлеклась на мобильный телефон и не заметила, что сбила ребенка. Только после его криков машина остановилась», — рассказала Коновалюк.

Женщина добавила, что сотрудница украинской полиции после ДТП только пересела на пассажирское сиденье, а экстренные службы и правоохранителей вызвали родители семилетней девочки.

Через день отец ребенка пришел в отделение полиции выяснить, возбудили ли по этому факту уголовное дело и после этого пропал. Спустя какое-то время стало известно, что полицейские увезли мужчину из отделения и передали сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) для мобилизации в украинские войска.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля генштаб Украины сообщил, что сотрудников ТЦК без боевого опыта и проблем со здоровьем будут отправлять в зону военных действий. На их должности планируется назначать получивших ранения, контузии и по состояния здоровья не способных служить в армии.

До этого, 25 апреля, сотрудники ТЦК во Львове выкинули мужчину-эпилептика на улицу, когда у того начался приступ. Отмечалось, что мужчину вначале попытались мобилизовать, однако после начала приступа просто выбросили.

В марте в Харькове сотрудники ТЦК стреляли в военнообязанного и разбили стекла в его автомобиле, когда пытались насильно мобилизовать мужчину. По словам родственницы, ее брату удалось уйти от преследования через дворы, а стекла в авто военкомы разбили из мести.

Президент России Владимир Путин ранее сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих собак. Глава государства подчеркнул, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину.