Москва, 2 мая, 2025, 14:55 — ИА Регнум. 42-й президент США Билл Клинтон посещал квартиру российского лидера Владимира Путина в Кремле. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Global Look Press

Как рассказал Путин, в одной из комнат он беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином у камина за чаем.

«Да, но здесь у меня был и Клинтон», — отметил Путин.

Зарубин опубликовал кадры разговора с Путиным и видео из его кремлевской квартиры в своем Telegram-канале. Они вошли в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», посвященный президенту России, который 4 мая выйдет на телеканале «Россия 1».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зарубин публиковал кадры с Путиным из его кремлевской квартиры. Президент рассказал журналисту, что его рабочий день заканчивается далеко за полночь и он часто ночует в кремлевской квартире. В ней есть библиотека, рояль и небольшая домашняя церковь.