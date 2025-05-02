Москва, 2 мая, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину по утрам не нужен будильник, чтобы проснуться. По его словам, как правило, он встает сам.

Kremlin.ru

Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент из которого репортер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я просыпаюсь», — ответил президент на вопрос о том, ставит ли перед сном будильник.

Путин также уточнил, что на случай срочных моментов просит своих адъютантов разбудить его.

«Но, как правило, сам просыпаюсь», — добавил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, осенью прошлого года Путин рассказал, что ему практически никогда не удается поспать больше шести часов в сутки. По словам российского лидера, иногда он и вовсе спит по четыре часа. Президент назвал это нехорошим примером и призвал ему не следовать.

1 мая Зарубин опубликовал кадры из квартиры Путина в Кремле. Апартаменты были показаны журналистам впервые. В ходе общения с репортером глава государства отметил, что рабочий день у него заканчивается далеко за полночь, а на рояле, который стоит в одной из комнат, поиграть в силу загруженности рабочего графика удается нечасто.