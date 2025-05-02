Вашингтон, 2 мая, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Украина не сможет вернуть свои границы 2014 года. Об этом 1 мая заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Ken Cedeno — Pool/Global Look Press Марко Рубио

«Украина не сможет сдвинуть Российскую Федерацию туда, где она была в 2014 году», — сказал он в интервью Fox News, текст которого опубликован на сайте правительства США.

Госсекретарь США добавил, что президент США Дональд Трамп в течение первых 100 дней своего правления прилагал все усилия для достижения мира. По мнению Рубио, сейчас стороны стали ближе к заключению соглашения.

«Мы впервые — этого не было три года назад — видим, что нужно Украине, чтобы остановиться. Мы видим, что нужно русским, чтобы остановиться. Проблема в том, что эти позиции всё еще немного далеки друг от друга», — уточнил он.

Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не прекратят прилагать усилия по мирному урегулированию конфликта. При этом он добавил, что сейчас Трампу нужно будет решить, «сколько времени заниматься этим на самом высоком правительственном уровне».

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля Трамп резко раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности признания украинской стороной Крыма регионом РФ. Глава Белого дома уточнил, что он не просил Киев признавать Крым частью России, а такие заявления только вредят переговорному процессу.

Президент США также назвал Зеленского «человеком без карт для игры» и отметил, что тому нужно выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года Киев потеряет всю Украину. Он добавил, что с Россией договориться проще, чем с Украиной.

Позднее, 25 апреля, глава киевского режима, несмотря на критику со стороны президента США, заявил, что украинская сторона придерживается позиции о непризнании Крыма территорией РФ. По его утверждению, Киеву для поддержки необходимы введение на Украину иностранного контингента, совместная работа разведок, защита от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Крым и Севастополь, которые вернулись в состав России по итогам референдума в 2014 году, а также Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью страны.