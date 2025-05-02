Москва, 2 мая, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин признался 2 мая, что никогда не жалел о решении занять пост главы государства.

Roman Naumov/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Нет, никогда не было [сожаления]», — ответил он на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Интервью является частью документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале Зарубина. Путин в беседе с ним также рассказал, что просыпается по утрам без будильника, и провел экскурсию по кухне своей кремлевской квартиры.

Премьера фильма состоится на телеканале «Россия» 4 мая.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля Зарубин выложил отрывок с главой государства, в котором Путин признался, что последние три года в основном ночует в стенах Московского Кремля. Президент также показал библиотеку, две спальни и маленькую домашнюю церковь.