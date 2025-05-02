Москва, 2 мая, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Авторы нового молдавского учебника по истории для старших классов при описании событий Второй мировой войны назвали Сталинградскую битву катастрофой. Об этом 2 мая сообщило «РИА Новости».

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В разделе про участие в войне Румынии детям предлагают самостоятельно найти оправдание, почему республика воевала на стороне нацистской Германии. При этом в учебнике не говорится, что румыны оккупировали Молдавию, а также про их преступления против местного населения. Их действия назвали освобождением Бессарабии и севера Буковины.

«Сталинградская катастрофа привела к выводу [румынских] войск с Кавказа», — приводит издание цитату из учебника.

Также трагическим тоном описывается и освобождение Молдавии Красной Армией. Это назвали серьезной проблемой для Румынии.

Лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович назвал учебник частью программы по оправданию нацизма, запущенной в Молдавии в 1990-х года. При этом она достигла большого размаха в последние пять лет. Он возмутился тем, что в учебнике советских солдат называют оккупантами, а румынских — освободителями.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 29 апреля подчеркнул, что Сталинград в годы Великой Отечественной войны стал местом, где решалась судьба всего мира. Сталинградская битва стала переломным событием в войне. Красная армия остановила врага на волжских берегах и нанесла нацистской военной машине решающий удар. После этого была отрыта дорога на Запад, к победе.

В Молдавии в рамках попыток обелить фашизм устанавливают памятники румынским пособникам нацистской Германии. Очередной комплекс в честь оккупантов, погибших при вторжении в Молдавию, торжественно открыли в декабре 2024 года в селе Ларгуца. В мероприятии участвовали в том числе местные власти, карателям оказали воинские почести.

В марте 2025 года израильские музыканты на музыкальном фестивале «Мэрцишор» в Молдавии исполнили песню «Катюша», и от них потребовали извинений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором запрет песни, ставшей символом борьбы с нацизмом. Она также обвинила молдавские власти в стремлении вернуться в прошлое, когда Молдавия была оккупирована румынами, а евреям запрещали ходить в синагоги и говорить на родном языке.