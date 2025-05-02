Вашингтон, 2 мая, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Желанием президента США Дональда Трампа нормализовать отношения с Россией движут его интересы в возобновлении бизнеса с Москвой. Такое мнение озвучил профессор Королевского колледжа Университета Лондона Сэм Грин.

Global Look Press

«Трамп, по-видимому, оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, пытаясь достичь мирного соглашения, и, похоже, стремится вернуться к более нормальным отношениям с Россией и ее «большим возможностям для бизнеса», — приводит слова профессора американское агентство Associated Press.

Грин отмечает, что пока нет понимания четких намерений Вашингтона на фоне угроз с его стороны о выходе из процесса урегулирования украинского кризиса. Если это действительно случится, сторонам конфликта будет трудно просчитать последствия, считает эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявил об отказе США выполнять посредническую роль в переговорах России и Украины. Он указал, что стороны должны сами вести диалог, а американские власти продолжат поддерживать усилия по мирному урегулированию.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия ценит участие США в урегулировании конфликта, однако Москва будет заключать мирное соглашение с Киевом, а не с Вашингтоном. Официальный представитель Кремля добавил, что российская сторона надеется на результативность стараний Америки в этом вопросе.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал максимальную вовлеченность со стороны Вашингтона в работу над началом переговоров между Москвой и Киевом. Он заявил, что американская администрация намерена активно добиваться этого в течение ближайших 100 дней.

30 мая The Financial Times сообщила об интересе западных компаний, в том числе американских, к возобновлению работы с российскими организациями. В статье говорилось, что иностранные фирмы в последнее время всё чаще обращаются к юристам с вопросами о возможности восстановления деятельности в РФ.